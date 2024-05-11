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Кого вшанують православні 11 травня: рівноапостольні Кирило і Мефодій

Кого вшанують православні 11 травня: рівноапостольні Кирило і Мефодій

Церковне свято сьогодні, 11 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

11 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

11 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять рівноапостольних Кирила і Мефодія.

Хто такі рівноапостольні Кирило і Мефодій

Вони народилися у багатій родині в місті Солуні, але вирішили покинути світське життя та віддати себе служінню Богу. Подорожуючи на гору Олімп, вони вивчали слов’янську мову та переклали багато церковних текстів. Саме їм належить створення кирилиці — абетки слов’ян, без якої неможливо було проводити богослужіння.

Народні прикмети 11 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде літо;
  • на небі веселка — чекайте на вітряну погоду в червні;
  • подвійна веселка вказує на спеку;
  • вранці над землею туман — скоро погіршиться погода;
  • йде дощ — мокро буде ще 40 днів.

Що не можна робити 11 травня

Сьогодні не можна робити таке:

  • купатися у водоймах;
  • купувати надто дорогі речі;
  • працювати в полі чи на городі.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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