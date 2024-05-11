Кого вшанують православні 11 травня: рівноапостольні Кирило і Мефодій

Церковне свято сьогодні, 11 травня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
11 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
11 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять рівноапостольних Кирила і Мефодія.
Хто такі рівноапостольні Кирило і Мефодій
Вони народилися у багатій родині в місті Солуні, але вирішили покинути світське життя та віддати себе служінню Богу. Подорожуючи на гору Олімп, вони вивчали слов’янську мову та переклали багато церковних текстів. Саме їм належить створення кирилиці — абетки слов’ян, без якої неможливо було проводити богослужіння.
Народні прикмети 11 травня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: яка погода, таким буде літо;
- на небі веселка — чекайте на вітряну погоду в червні;
- подвійна веселка вказує на спеку;
- вранці над землею туман — скоро погіршиться погода;
- йде дощ — мокро буде ще 40 днів.
Що не можна робити 11 травня
Сьогодні не можна робити таке:
- купатися у водоймах;
- купувати надто дорогі речі;
- працювати в полі чи на городі.
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