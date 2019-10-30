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Новости Одессы и Одесской области

Кого назначили в Одессе вместо уволенной начальницы службы по делам детей

Кого назначили в Одессе вместо уволенной начальницы службы по делам детей

Прежнего руководителя одесской соцслужбы Ирину Дамаскину окончательно сняли с должности.

Поводом послужил случай, когда представители ведомства безосновательно забрали ребенка с уроков и отправили в приют. А когда в службе по делам детей начали проводить проверки, обнаружили еще несколько подозрительных фактов. Дошло до того, что чиновники засомневались: так ли недостоверны слухи о том, что в ведомстве торгуют детьми.К тому же масла в огонь подлил скандал в детском реабилитационном центре “Свитанок”, которым также заведовала Дамаскина. Там дети пожаловались на то, что их бьют и всячески издеваются.

Начальницу не сразу удалось сместить с должности. Поначалу она была официально на больничном, и многие горожане уже начали сомневаться в том, что ее уволят.

Однако на днях был официально подписан приказ. А мэр Одессы Геннадий Трухановна сессии горсовета представил нового руководителя, занявшего место уволенной начальницы.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Так, одесскую службу по делам детей возглавила известная в городе журналистка, в прошлом — пресс-секретарь Юракадемии.

Фото: Facebook Юлии Никандровой

 

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