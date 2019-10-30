Кого назначили в Одессе вместо уволенной начальницы службы по делам детей

Начальницу не сразу удалось сместить с должности. Поначалу она была официально на больничном, и многие горожане уже начали сомневаться в том, что ее уволят.

Однако на днях был официально подписан приказ. А мэр Одессы Геннадий Трухановна сессии горсовета представил нового руководителя, занявшего место уволенной начальницы.

Об этом сообщает dumskaya.net.

Так, одесскую службу по делам детей возглавила известная в городе журналистка, в прошлом — пресс-секретарь Юракадемии.

Фото: Facebook Юлии Никандровой