Кого назначили в Одессе вместо уволенной начальницы службы по делам детей

Прежнего руководителя одесской соцслужбы Ирину Дамаскину окончательно сняли с должности.
- Поводом послужил случай, когда представители ведомства безосновательно забрали ребенка с уроков и отправили в приют. А когда в службе по делам детей начали проводить проверки, обнаружили еще несколько подозрительных фактов. Дошло до того, что чиновники засомневались: так ли недостоверны слухи о том, что в ведомстве торгуют детьми.К тому же масла в огонь подлил скандал в детском реабилитационном центре “Свитанок”, которым также заведовала Дамаскина. Там дети пожаловались на то, что их бьют и всячески издеваются.
Начальницу не сразу удалось сместить с должности. Поначалу она была официально на больничном, и многие горожане уже начали сомневаться в том, что ее уволят.
Однако на днях был официально подписан приказ. А мэр Одессы Геннадий Трухановна сессии горсовета представил нового руководителя, занявшего место уволенной начальницы.
Об этом сообщает dumskaya.net.
Так, одесскую службу по делам детей возглавила известная в городе журналистка, в прошлом — пресс-секретарь Юракадемии.
Фото: Facebook Юлии Никандровой