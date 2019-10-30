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Новости Одессы и Одесской области

Детский центр реабилитации в Одессе стал фигурантом уголовных производств

Детский центр реабилитации в Одессе стал фигурантом уголовных производств

В Одессе завели сразу два уголовных дела относительно сотрудников центра социально-психологической реабилитации детей “Свитанок”.

Об этом заявила спикер ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская в эфире телеканала hromadske.ua.

Одно из производств связано с подозрением о ненадлежащей охране жизни и здоровья воспитанников «Свитанка». Второе — по факту предполагаемых издевательств над детьми, о которых заявляли в городе после общения с возможными жертвами.

Так, например, о том, что в реабилитационном центре пытают детей, неоднократно писала одесская активистка Зоя Мельник. При этом, по ее данным, такая ситуация продолжалась несколько лет.

Однако подозрения о ненадлежащем воспитании детей еще предстоит доказать. Так, по словам Любови Гордиевской, продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к событиям в центре.

Также, помимо сотрудников «Свитанка», в издевательствах подозревают сотрудника полиции. Информацию о его участии в издевательствах над детьми пока тоже проверяют.

Фото: storage1a.censor.net

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