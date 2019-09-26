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Новости Одессы и Одесской области

Подозревают в торговле детьми: после скандала в школе одесскую соцслужбу реорганизуют

Подозревают в торговле детьми: после скандала в школе одесскую соцслужбу реорганизуют

Недавно Одессу всколыхнул вопиющий случай, произошедший в школе №26. Там, заявившись в учебное учреждение, чиновник горслужбы по делам детей забрал ученицу, 11-летнюю Валерию Лактионову в приют. История вызвала резонанс и докатилась до верхов. Вмешался мэр Геннадий Труханов, распорядившись вернуть девочку в семью. А в горсовете после инцидента решили реорганизовать службу по делам детей и уволить руководителя.

Умоляла не забирать в приют

Девочку забрали посреди уроков, объяснив это тем, что так защищают ее права. Кто и как их нарушил, толком никто не сказал. Определили в спеццентр на улице Героев Крут, который, кстати, славится жестоким отношением к воспитанникам.

Девочка плакала, умоляя не забирать ее в приют. Позже выяснилось, что ребенок жил в семье, где, кроме него, еще четверо детей. Мама умерла, но есть отец, просто он вписан в документы только со слов матери, его отцовство предстоит подтвердить.

Информация об инциденте просочилась в сеть, случай вызвал небывалый резонанс. Вмешался мэр Одессы Геннадий Труханов. Валерию вернули отцу. Выяснилось, что семья, хоть и живет небогато, дети всегда накормлены и ухоженны, и все хорошо учатся, а Лера занимается в спортивной секции.

ДНК-экспертизу хотели запретить

Инцидент в службе по делам детей заставил задуматься депутатов муниципалитета. Особо подозрительным показался запрос начальника службы Ирины Дамаскиной в суд, где она потребовала не допускать проведения ДНК-экспертизы для подтверждения отцовства Валерии.

Суд эту просьбу отклонил. А в мэрии вызвала вопрос заинтересованность органов опеки в том, чтобы забрать ребенка из семьи.

Как отметила депутат горсовета Анна Позднякова, в службе по делам детей годами не забирают малышей у алкоголиков и наркоманов. Зато всегда оперативно реагируют, если из-за бюрократических проволочек возникают проблемы в относительно благополучных семьях.

По городу давно ходят слухи о том, якобы в ведомстве продают малышей желающим их усыновить. Теперь возникли опасения, что это так и есть.

— Все это наводит на мысль о том, что слухи о продаже детей на усыновление ― вовсе не слухи, — заявила Анна Поздянкова. — Наверняка, потенциальные родители скорее готовы платить деньги за чистенького и ухоженного ребенка из хорошей семьи, чем за живущего с родителями-алкоголиками.

Проверят всех сотрудников

Инцидент в школе №26 навел чиновников на мысли о необходимости поменять систему в службе по делам детей. Так, на сессии горсовета постановили ведомство реорганизовать. Первым делом постановили снять с должности руководителя Ирину Дамаскину. Однако пока, по некоторым данным, чиновник официально находится на больничном.

Деятельность сотрудников проверит прокуратура. При малейшем нарушении будут увольнять. Если же подтвердятся подозрения о продаже детей, накажут по всей строгости закона.

— Если все окажется правдой, это уже не будет вопросом увольнений и переназначений. Это уголовные дела и внушительные сроки для всех замешанных, — подчеркнула Анна Позднякова. — Хотелось бы, чтобы новое руководство сделало выводы, и служба по защите прав детей перестала быть бизнес-предприятием по торговле детскими жизнями.

Кроме того, депутат направила в прокуратуру запрос с просьбой проверить деятельность Центра социально-психологической реабилитации, которым также руководила Ирина Дамаскина. Она отметила, что к этой структуре тоже есть немало вопросов.

Яся Шиловская

Фото: today.kz

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