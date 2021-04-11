Кого и когда в Украине начнут прививать китайской вакциной от коронавируса

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет “РБК-Украина“.

Вакцина расфасована в однодозные шприцы. С нею удобно ездить для вакцинации к маломобильным людям или небольшим группам людей, объяснил Ляшко. Интервал между двумя дозами у него меньше, чем у препарата AstraZeneса – 14-28 дней.

“Этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью, и тех, кто за ними ухаживают. Еще мы будем вакцинировать Coronavac работников, которые будут проводить ВНО в 2021 году, а также олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на играх в 2021 году. Также Coronavac провакцинируют представителей критической инфраструктуры, это, в первую очередь, сотрудники патрульной полиции”, – рассказал Ляшко.

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