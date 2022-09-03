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Подорожает ли электричество этой осенью?

Подорожает ли электричество этой осенью?

По всей вероятности, тарифы на электроэнергию на время предстоящего отопительного сезона не изменятся. Для бытовых потребителей это, безусловно, плюс. А вот на энергетическую систему нерыночные тарифы оказывают негативное влияние.

По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, у энергокомпаний не хватает финансовых ресурсов, а государство пока не принимало решений о поддержке энергоотрасли. В результате это может привести к сложностям в выполнении ремонта электросетей и веерным отключениям электроэнергии.

Напомним, до 31 октября этого года в Украине действуют следующие тарифы на электроэнергию для населения:

  • при потреблении менее 250 киловатт в месяц – 1,44 грн/кВт-ч;
  • при потреблении свыше 250 киловатт в месяц – 1,68 грн/кВт-ч.

Стоит отметить, что другого законодательного акта на этот счет пока не принято.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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