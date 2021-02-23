Когда вакцину от коронавируса доставят в Одесскую область?

Уже завтра, 24 февраля, из Киева в областные центры начнут доставлять вакцину от коронавируса Astra Zeneca.

Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Развозить препарат будут 11 автомобилей. Первыми его получат Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская и Винницкая области, а затем остальные регионы, в том числе и Одесчина.

«Логистически маршрут построен так, что одни области получат вакцину в тот же день, а другие поздно вечером или на следующий день», — сказал Ляшко.

Вместе с вакциной привезут шприцы для инъекций, боксы для их безопасной утилизации, информационное согласие на прививку и агитационные материалы.

Вакцинация начнется сразу после доставки препарата на областные склады. Оттуда мобильные бригады будут брать вакцину и отправляться в медучреждения для вакцинации медиков, которые контактируют с коронавирусными больными.

Напомним, сегодня, 23 февраля, в Киев из Индии доставили 500 тыс. доз вакцины Astra Zeneca.

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Фото: Facebook-страница India-in-Ukraine