Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе: адреса, где не будет света 21 мая

Плановые отключения в Одессе: адреса, где не будет света 21 мая

Во вторник, 21 мая 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Абрикосовая, 4 – 79/уч корп.12, 81-105,
  • пер. Абрикосовый, 1-29,
  • Долгая, 93-123,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Костанди, 68-129,
  • Левитана, 59, 61,
  • Львовская, 29-78,
  • Люстдорфская дорога, 129-179,
  • Лигинская (Макаренко), 1 -33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • пер. Равенства, 88-104,195,
  • Сумская, 65а,
  • Айвазовского (Тимиразева), 59-102,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40,
  • Научная (Шишкина), 51-63,
  • Волокидина переулок1 (пер. , Михаила Жука (Новгородская), 2-53,
  • Теофила Фраермана переулок (пер. 2-й Новгородский), 1-14,
  • Дворниковый переулок (пер. Новгородский), 2, 3/корп.2, 4, 12,
  • пер. 2-й Юннатов, 1-8, пер. 3-й Тимирязева, 1-14,
  • пер. 3-й Юннатов, 1-6,
  • пер. 4-й Тимирязева, 3-10,
  • пер. 5-й Тимирязева, 1-10,
  • пер. Трудовой, 1-8
  • пер. Янтарный, 6-8.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Малишевского (Гастелло), 9-55; -99,
  • Косяченко Алексея,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114,116,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская, 29-44,
  • Татьяны Тесс, 3-19, 34а,43б,
  • Туристская 15,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.2,
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9,
  • пер. Кострова, 7, 30-37,
  • проезд Сиреневый, 1-6.
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