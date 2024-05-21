Плановые отключения в Одессе: адреса, где не будет света 21 мая

Во вторник, 21 мая 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Абрикосовая, 4 – 79/уч корп.12, 81-105,
- пер. Абрикосовый, 1-29,
- Долгая, 93-123,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Костанди, 68-129,
- Левитана, 59, 61,
- Львовская, 29-78,
- Люстдорфская дорога, 129-179,
- Лигинская (Макаренко), 1 -33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- пер. Равенства, 88-104,195,
- Сумская, 65а,
- Айвазовского (Тимиразева), 59-102,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40,
- Научная (Шишкина), 51-63,
- Волокидина переулок1 (пер. , Михаила Жука (Новгородская), 2-53,
- Теофила Фраермана переулок (пер. 2-й Новгородский), 1-14,
- Дворниковый переулок (пер. Новгородский), 2, 3/корп.2, 4, 12,
- пер. 2-й Юннатов, 1-8, пер. 3-й Тимирязева, 1-14,
- пер. 3-й Юннатов, 1-6,
- пер. 4-й Тимирязева, 3-10,
- пер. 5-й Тимирязева, 1-10,
- пер. Трудовой, 1-8
- пер. Янтарный, 6-8.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Малишевского (Гастелло), 9-55; -99,
- Косяченко Алексея,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114,116,
- Святослава Рихтера,
- Сельская, 29-44,
- Татьяны Тесс, 3-19, 34а,43б,
- Туристская 15,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5, 7, 9,
- пер. Кострова, 7, 30-37,
- проезд Сиреневый, 1-6.