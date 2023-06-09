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Когда исчезают краски: в Одессе представили графические работы киевского художника (фоторепортаж)

Когда исчезают краски: в Одессе представили графические работы киевского художника (фоторепортаж)

«Когда исчезают краски»… Или просто – «Война глазами художника». С графическими работами киевского мастера Владимира Реброва можно ознакомиться в Одесской национальной научной библиотеке (ОННБ) по ул. Пастера, 13.

Эта выставка — еще одна страница Интеллект-форума-2023. А каждая представленная графическая работа — пронизывающая страница войны. Говорят, что во время войны все поделено на белое и черное. Представленные работы Владимира Реброва — наглядное тому доказательство.

«Я всегда рисовал яркие красочные картины, старался показать всю красоту мира. А сейчас все эти краски исчезли и все стало черно-белым — для меня это именно так. И только два цвета остались: это желтый и голубой — цвета нашего флага», — так художник рассказывал о своих графических работах, когда представлял их в апреле.

художник

С девятого по одиннадцатое июня вы можете познакомиться с ними в Одессе.

Кажется, в этих работах собрано все, что приносит с собой война — отчаяние и ужас, боль и горе… А еще в них — светлая вера в Победу, в нашу украинскую несокрушимость, в величие и силу духа.

Это очень эмоциональная графика. Невозможно просто пройти мимо выставки или «просто посмотреть». Каждая представленная работа заглядывает в душу и прикасается к самому сердцу…

художник владимир ребров
художник владимир ребров
художник владимир ребров
художник владимир ребров
художник владимир ребров
художник владимир ребров
художник владимир ребров

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Мария Котова

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