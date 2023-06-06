Одесская галерея предлагает одесситам найти свой сюжет (фоторепортаж)

До 14 июня одесситы и гости города могут посетить (кстати, бесплатно) галерею Одесской организации Национального союза художников Украины на ул. Торговой, 2. Там проходит выставка «Сюжет. Жанровая композиция». Кстати, я бы добавила — разножанровая.

Более сорока работ мастеров — это как один сюжет нашего с вами сегодняшнего дня: война и жизнь, страшные новости и бытовые проблемы.

Сегодня мы, вздрагивая, погружаемся в новости о Бахмуте, о последствиях рашистских прилетов в украинские города, завтра спешим на рынок… Работаем, мечтаем… А еще задумываемся над чем-то очень личным, листая страницы семейного альбома.

Часть представленных в галерее работ создана во время войны, они — как свидетельства самой истории. А все представленное вместе — и есть реалии нашей жизни.

Некоторые работы поражают слез, некоторые — как сама надежда, они словно шепчут: вглядись, какая красота!

Приходите, вглядывайтесь, вдумывайтесь: каждый отыщет свой собственный сюжет.

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Мария Котова

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