Коли зникають фарби: в Одесі представили графічні роботи київського художника (фоторепортаж)

«Коли зникають фарби»… Чи просто — «Війна очима художника». З графічними роботами київського митця Володимира Реброва можна ознайомитися в Одеський національній науковій бібліотеці (ОННБ) на вул. Пастера, 13.

Ця виставка — ще одна сторінка Інтелект-форуму-2023. А кожна представлена графічна робота — зворушлива сторінка війни. Кажуть, що під час війни все поділено на біле і чорне. Представлені роботи Володимира Реброва — наглядний доказ цього.

«Я завжди малював яскраві барвисті картини, прагнув показати всю красу світу. А зараз всі ці барви зникли і все стало чорно-білим — для мене це саме так. І лише два кольори залишились: це жовтий і блакитний — кольори нашого прапора», — так митець розказував про свої графічні роботи, коли в квітні представляв їх у столиці.

З дев’ятого по одинадцяте червня ви можете познайомитись з ними в Одесі.

Здається, в цих роботах зібрано все, що приносить з собою війна — розпач і жах, біль і горе… А ще в них — світла віра в Перемогу, в нашу українську незламність в велич і силу духа.

Це дуже емоційна графіка. Неможливо просто пройти повз виставки чи «просто подивитись». Кожна представлена робота зазирає в душу і торкається серця…

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Марія Котова

Фото авторки