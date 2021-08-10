Когда именины у Павла?

Сегодня, 10 августа, день ангела отмечают Павлы.

Имя Павел произошло от латинского слова «paulus», которое переводится как «малый», «небольшой». В разных фонетических вариациях оно стало популярным в христианских народах благодаря апостолу Павлу. У имени есть женский аналог — Павла.

По православному календарю именины у Павлов по таким дням:

5 января, 23 января, 27 января, 28 января;

6 февраля;

1 марта, 3 марта, 17 марта, 20 марта, 23 марта, 29 марта, 30 марта;

9 апреля, 19 апреля, 29 апреля;

16 мая, 31 мая;

4 июня, 10 июня, 16 июня, 21 июня;

9 июля, 11 июля, 12 июля, 14 июля, 27 июля, 29 июля;

10 августа, 12 августа, 17 августа, 30 августа;

10 сентября, 12 сентября, 17 сентября, 23 сентября;

8 октября, 16 октября, 17 октября, 23 октября;

4 ноября, 19 ноября;

11 декабря, 20 декабря, 28 декабря.