Новости Одессы и Одесской области

Когда именины у Павла?

Когда именины у Павла?

Сегодня, 10 августа, день ангела отмечают Павлы.

Имя Павел произошло от латинского слова «paulus», которое переводится как «малый», «небольшой». В разных фонетических вариациях оно стало популярным в христианских народах благодаря апостолу Павлу. У имени есть женский аналог — Павла.

По православному календарю именины у Павлов по таким дням:

  • 5 января, 23 января, 27 января, 28 января;
  • 6 февраля;
  • 1 марта, 3 марта, 17 марта, 20 марта, 23 марта, 29 марта, 30 марта;
  • 9 апреля, 19 апреля, 29 апреля;
  • 16 мая, 31 мая;
  • 4 июня, 10 июня, 16 июня, 21 июня;
  • 9 июля, 11 июля, 12 июля, 14 июля, 27 июля, 29 июля;
  • 10 августа, 12 августа, 17 августа, 30 августа;
  • 10 сентября, 12 сентября, 17 сентября, 23 сентября;
  • 8 октября, 16 октября, 17 октября, 23 октября;
  • 4 ноября, 19 ноября;
  • 11 декабря, 20 декабря, 28 декабря.
У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить