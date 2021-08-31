Когда именины у Евгения?

Сегодня, 31 августа, день ангела отмечают Евгении.
Евгений — мужское личное имя греческого происхождения. Переводится оно как «благородный, знатный». У имени есть женский аналог — Евгения, краткая форма — Женя.
По православному календарю имени у Евгения по таким датам:
- 21 января, 31 января;
- 3 февраля, 25 февраля, 26 февраля;
- 4 марта, 10 марта, 20 марта;
- 3 августа, 31 августа;
- 20 сентября, 23 сентября;
- 8 октября, 29 октября;
- 11 ноября, 20 ноября, 24 ноября;
- 7 декабря, 23 декабря, 26 декабря.