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Когда именины у Евгения?

Когда именины у Евгения?

Сегодня, 31 августа, день ангела отмечают Евгении.

Евгений — мужское личное имя греческого происхождения. Переводится оно как «благородный, знатный». У имени есть женский аналог — Евгения, краткая форма — Женя.

По православному календарю имени у Евгения по таким датам:

  • 21 января, 31 января;
  • 3 февраля, 25 февраля, 26 февраля;
  • 4 марта, 10 марта, 20 марта;
  • 3 августа, 31 августа;
  • 20 сентября, 23 сентября;
  • 8 октября, 29 октября;
  • 11 ноября, 20 ноября, 24 ноября;
  • 7 декабря, 23 декабря, 26 декабря.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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