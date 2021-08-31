Когда именины у Евгения?

Сегодня, 28 августа, в центре Одессы прошел православный марш в поддержку традиционных семейных ценностей. Этот марш, посвященный сегодняшнему празднику Успения Пресвятой Богородицы, стал своего рода «ответкой» на парад, который планируют провести в этот же день представители ЛГБТ.

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