Когда день ангела Максима?

Сегодня, 5 ноября, день ангела отмечает Максим.
Происхождение имени Максим
Имя Максим происходит от латинского слова «максимус» и является римским родовым именем.
Считается, что мужчинам с таким именем не хватает волевых качеств, уверенности в себе, упорства и напористости. Они не стремятся к высотам в карьере, но могут успешно работать корреспондентами, учителями и даже быть политиками. Максимы открыты к общению, доброжелательны и всегда готовыоказать помощь.
Когда день ангела имени Максим по православному календарю?
- 26 января, 29 января, 31 января;
- 3 февраля, 12 февраля, 19 февраля;
- 4 марта, 19 марта;
- 2 апреля, 23 апреля;
- 4 мая, 11 мая, 13 мая, 27 мая;
- 1 июня, 20 июня, 30 июня;
- 4 июля;
- 12 августа, 13 августа, 24 августа, 26 августа;
- 2 сентября, 6 сентября, 12 сентября, 18 сентября, 28 сентября
- 8 октября, 22 октября;
- 5 ноября, 10 ноября, 12 ноября, 24 ноября;
- 5 декабря, 19 декабря.
Также читайте: Когда день ангела Даниила?