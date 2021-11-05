Когда день ангела Максима?

Происхождение имени Максим

Имя Максим происходит от латинского слова «максимус» и является римским родовым именем.

Считается, что мужчинам с таким именем не хватает волевых качеств, уверенности в себе, упорства и напористости. Они не стремятся к высотам в карьере, но могут успешно работать корреспондентами, учителями и даже быть политиками. Максимы открыты к общению, доброжелательны и всегда готовыоказать помощь.

Когда день ангела имени Максим по православному календарю?

26 января, 29 января, 31 января;

3 февраля, 12 февраля, 19 февраля;

4 марта, 19 марта;

2 апреля, 23 апреля;

4 мая, 11 мая, 13 мая, 27 мая;

1 июня, 20 июня, 30 июня;

4 июля;

12 августа, 13 августа, 24 августа, 26 августа;

2 сентября, 6 сентября, 12 сентября, 18 сентября, 28 сентября

8 октября, 22 октября;

5 ноября, 10 ноября, 12 ноября, 24 ноября;

5 декабря, 19 декабря.

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