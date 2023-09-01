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Ко Дню знаний президент присвоил почетные звания педагогам Одесщины

Ко Дню знаний президент присвоил почетные звания педагогам Одесщины

Троих педагогов Одесской области наградил Президент Украины. Им к празднику Дня знаний присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Украины».

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В канун Дня знаний имеем приятную новость!, —

написал глава Одесской ОВА.

Три педагога Одесской области получили государственную награду согласно Указу президента.

Как сообщил Олег Кипер, почетного звания «Заслуженный учитель Украины» удостоились:

  • Майорский Вячеслав Витальевич — учитель Черноморского экономико-правового лицея №1 Черноморского городского совета;
  • Пашкевич Ольга Викторовна — учительница опорного учебного заведения «Болградский лицей» Болградского городского совета;
  • Трубников Максим Валерьевич – учитель Одесского лицея №9 Одесского городского совета.

Ваш пример вдохновляет более 20 тысяч педагогов школ нашей области перед новым стартом! Удачи и новых свершений! —

поздравил учителей глава обладминистрации.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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