Ко Дню знаний президент присвоил почетные звания педагогам Одесщины

Троих педагогов Одесской области наградил Президент Украины. Им к празднику Дня знаний присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Украины».
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В канун Дня знаний имеем приятную новость!, —
написал глава Одесской ОВА.
Три педагога Одесской области получили государственную награду согласно Указу президента.
Как сообщил Олег Кипер, почетного звания «Заслуженный учитель Украины» удостоились:
- Майорский Вячеслав Витальевич — учитель Черноморского экономико-правового лицея №1 Черноморского городского совета;
- Пашкевич Ольга Викторовна — учительница опорного учебного заведения «Болградский лицей» Болградского городского совета;
- Трубников Максим Валерьевич – учитель Одесского лицея №9 Одесского городского совета.
Ваш пример вдохновляет более 20 тысяч педагогов школ нашей области перед новым стартом! Удачи и новых свершений! —
поздравил учителей глава обладминистрации.
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