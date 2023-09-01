До Дня знань президент надав почесні звання педагогам Одещини 

Гроші, війна, ОМКФ та Голлівуд: 10 фактів про стрічку «Довбуш», які вам треба знати До кінця вересня одесити можуть подивитися у кінотеатрах стрічку «Довбуш», про яку зараз говорять майже всі. Але чому навколо неї так багато розмов? Що трапилося з фільмом на ОМКФ? Як «Довбуш» пов’язаний із військовими? І до чого тут Голлівуд? Про все це ми поговорили зі знімальною командою «Довбуша» та зібрали для вас 10 цікавих фактів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Одеситам розповіли, що принести до школи 1 вересня замість квітів Замість квітів можна принести потрібні для захисників речі чи ліки. Про це повідомляє директор департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. Втім, деякі вчителі підійшли до акції дуже своєрідно. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Модульні укриття в одеських школах з’являться у вересні На порозі – новий навчальний рік. От тільки обладнати укриття у всіх школах та дитсадках Одеси, на жаль, неможливо. Альтернативою можуть стати модульні бетонні укриття. І біля трьох навчальних закладів міста влада обіцяла їх встановити. Коли відриють модульні укриття, розповіла директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ