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До Дня знань президент надав почесні звання педагогам Одещини 

До Дня знань президент надав почесні звання педагогам Одещини 

Трьох педагогів Одещини нагородив Президент України. Їм до свята Дня знань присвоєно почесне звання “Заслужений вчитель України”.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Напередодні Дня знань маємо приємну новину!, –

написав голова Одеської ОВА.

Троє педагогів Одещини отримали державну нагороду згідно з Указом президента.

Як повідомив Олег Кіпер, почесного звання “Заслужений вчитель України” удостоїлись:

  • Майорський В’ячеслав Віталійович — учитель Чорноморського економіко-правового ліцею № 1 Чорноморської міської ради;
  • Пашкевич Ольга Вікторівна — учителька опорного закладу освіти «Болградський ліцей» Болградської міської ради;
  • Трубніков Максим Валерійович — учитель Одеського ліцею № 9 Одеської міської ради.

Ваш приклад надихає понад двадцять тисяч педагогів шкіл нашої області перед новим стартом! Успіхів та нових звершень! –

привітав учителів голова обладміністрації.

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