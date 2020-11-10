Кивалов и Киссе хотят через суд оспорить результаты выборов в Одессе и области

Партия “Наш край” намерена в суде опротестовать решение Одесской областной территориальной комиссии о результатах выборов в Одесский областной совет.

Об этом сообщил глава областной организации партии “Наш край” Антон Киссе, информирует партийная пресс-служба.

“У нас на руках все протоколы окружных избирательных комиссий, согласно которым “Наш край” проходит в облсовет с результатом 5,16%. Более того, в проекте протокола областной ТИК также указывалась эта цифра. Но, по инициативе ОПЗЖ и “За майбутнє”, ТИК пытается украсть у нас победу на выборах в облсовет, просто “списав” сегодня ночью 1000 голосов”, – заявил Киссе.

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Также, оспаривая результаты подсчета голосов в Одессе, судится и Сергей Кивалов, лидер Украинской морской партии, занявший пятое на выборах мэра Одессы.

Он подал иски в отношении нескольких районных теризбиркомов в городе. Часть исков уже отклонил окружной админсуд.

Напомним, в Одессе уже в ближайшее воскресенье, 15 ноября, должен состояться второй тур выборов мэра.