Кислород, производимый Одесским припортовым заводом, признали лекарственным средством

Как сообщается на странице предприятия в Facebook, завод получил регистрационное удостоверение на производство кислорода медицинского жидкого и теперь может поставлять свой продукт в больницы области. Для этого завод уже подготовил необходимое технологическое оборудование.

Напомним, в начале декабря Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода, жизненно необходимого для пациентов с COVID-19.

До этого больницы Одессы и Одесской области получали кислород от киевских поставщиков. Но из-за увеличивающегося числа зараженных коронавирусом спрос на него вырос, и возник дефицит. В этой связи волонтеры неоднократно собирали деньги для закупки кислорода для одесских больниц.