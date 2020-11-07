Новости Одессы и Одесской области

Одесский припортовый завод получит лицензию на производство кислорода для больниц

Одесский припортовый завод получит лицензию на производство кислорода для больниц

Одесский припортовый завод уже в начале следующей недели получит лицензию на производство медицинского кислорода, что должно существенно улучшить снабжение больниц региона.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщила на брифинге в облгосадминистрации директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, передает Odessa.online.

По словам чиновницы, все необходимые документы собраны и отправлены в Киев на согласование.

«Думаю, в понедельник-вторник уже будет лицензия, это позволит припортовому заводу выпускать до 6 тонн кислорода в сутки», – отметила Одарий-Захарьева.

Она также сообщила, что департамент здравоохранения облгосадминистрации Одесчины направил пакет документов в Минздрав относительно приобретения 11-ти кислородных станций для опорных больниц по лечению пациентов с коронавирусом.

Как сообщала «Одесская жизнь», в больницах Одессы и Одесской области заканчиваются запасы кислорода для пациентов с коронавирусом.

До этого одесские больницы получали кислород от киевских поставщиков. Но сейчас спрос на него вырос, в связи с чем и возникает дефицит.

По словам волонтеров, один из выходов из критической ситуации – по ускоренной схеме выдать заводам медицинскую лицензию, чтобы медучреждения могли покупать его.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить