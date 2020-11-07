Одесский припортовый завод получит лицензию на производство кислорода для больниц

Одесский припортовый завод уже в начале следующей недели получит лицензию на производство медицинского кислорода, что должно существенно улучшить снабжение больниц региона.

Об этом сообщила на брифинге в облгосадминистрации директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева, передает Odessa.online.

По словам чиновницы, все необходимые документы собраны и отправлены в Киев на согласование.

«Думаю, в понедельник-вторник уже будет лицензия, это позволит припортовому заводу выпускать до 6 тонн кислорода в сутки», – отметила Одарий-Захарьева.

Она также сообщила, что департамент здравоохранения облгосадминистрации Одесчины направил пакет документов в Минздрав относительно приобретения 11-ти кислородных станций для опорных больниц по лечению пациентов с коронавирусом.

Как сообщала «Одесская жизнь», в больницах Одессы и Одесской области заканчиваются запасы кислорода для пациентов с коронавирусом.

До этого одесские больницы получали кислород от киевских поставщиков. Но сейчас спрос на него вырос, в связи с чем и возникает дефицит.

По словам волонтеров, один из выходов из критической ситуации – по ускоренной схеме выдать заводам медицинскую лицензию, чтобы медучреждения могли покупать его.