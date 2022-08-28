Киноскандал: фильм, снятый в Одессе, заявлен на участие в московском кинофестивале

В программу московского международного кинофестиваля-2022 попал фильм, снятый в Одессе и одесситами. Это картина «Кроткая», поставленная режиссером Наталией Князевой.

Фильм снят по одноименной повести Федора Достоевского. Она попала во внеконкурсную программу в номинации «Русский след», что символично как раз в разгар российской агрессии против Украины.

Об участии картины в программе мкф написала у себя в facebook журналистка «Суспільного» Наталия Наумова Реент.

«Мотивы русской классической литературы отражены и переосмыслены в украинской картине «Кроткая» – авангардной экранизации одного из последних произведений Ф.М. Достоевского, чье 200-летие со дня рождения широко отмечалось в прошлом году как в России, так и за рубежом», – говорится в описании фильма на сайте фестиваля.

Отметим, что заявки на участие подавались до 18 февраля 2022 года, то есть еще до полномасштабного вторжения РФ в нашу страну 24 февраля. Но вот почему создатале в дельнейшем не отказались от участия, неизвестно. Реакции от них пока не было

Режиссер картины – одесский режиссер театра и кино Наталья Князева, сценарий написала – Наталья Волконская, оператор – Сергей Колбинев, композитором – Стас Михайленко, а продюсером – Наталья Колбинева.

Автор использованной в фильме музыки Стас Михайленко негативно отреагировал на присутствие фильма в программе страны-агрессора.

У себя в Facebook он написал:

«Случилось так, что я неожиданно нашел свою фамилию как композитора фильма на московском (!!!) кинофестивале. И это сегодня, во время войны с московией! Лет 12 назад я сотрудничал с театром TOUR DE FORCE (режиссер Н. Князева) как композитор «, – написал он.

«Фильма я так и не увидел и уже забыл думать об этом. И вдруг именно этот фильм появляется в программе этого недофестиваля сейчас. Это просто возмутительно! Эмоции просто кроют!!!

Словно и нет моей вины, но противно на душе от того, что моя фамилия стоит там, в описании этого фильма! Гадко от того, что Украина вписана в московитском фестивале как страна-участник», — добавил Михайленко.

Отметим, что президентом московского международного кинофестиваля является Никита Михалков – поклонник режима Путина, который ненавидит Украину.

Глава отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев заявлял, что примерно половина стран, представленных в конкурсе этого года – «недружественные» (то есть те, которые не поддерживают войну РФ в Украине), но Россия «не создает черных списков» и поощряет участие иностранцев в фестивале.

Скандал с фильмом «Кроткая» из-за связи со страной-агрессором не первый в одесской культурной сфера.