Новости Одессы и Одесской области

Киев уходит на локдаун: что запретят в столице?

Киев уходит на локдаун: что запретят в столице?

В Киеве с субботы, 20 марта, до 9 апреля вводятся усиленные карантинные ограничения.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 18 марта, во время экстренного брифинга.

“Столица обращалась к правительству по этому вопросу, ведь с 17 февраля этот вопрос в компетенции правительства, но нас оставили один на один с решением ситуации. Поскольку премьер вчера сказал, что центральная власть не мешает местной, мы воспринимаем это как возможность оперативно реагировать на ситуацию. Чтобы остановить распространение болезни, комиссия Киевсовета приняла решение. В ночь с пятницы на субботу Киев вводит суровые карантинные ограничения”, – сказал Кличко.

Что будет запрещено в Киеве

  • работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

Читайте также: Вспышка коронавируса в Украине: сколько продлится и введут ли локдаун?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить