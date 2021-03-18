Киев уходит на локдаун: что запретят в столице?

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил 18 марта, во время экстренного брифинга.

“Столица обращалась к правительству по этому вопросу, ведь с 17 февраля этот вопрос в компетенции правительства, но нас оставили один на один с решением ситуации. Поскольку премьер вчера сказал, что центральная власть не мешает местной, мы воспринимаем это как возможность оперативно реагировать на ситуацию. Чтобы остановить распространение болезни, комиссия Киевсовета приняла решение. В ночь с пятницы на субботу Киев вводит суровые карантинные ограничения”, – сказал Кличко.

Что будет запрещено в Киеве

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы),

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии),

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека),

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других),

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве).

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