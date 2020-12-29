Каток на Греческой площади в Одессе еще не работает, но коньки уже завезли (фото)

Одесская диковинка — каток в центре города на Греческой площади — все еще не открылся.

Вопрос, когда же он запустится, одесситы задают с 18 ноября, то есть, с момента, когда появились первые признаки его установки.

На сегодняшний день здесь наводятся так называемые последние штрихи. Сам каток уже есть, его окружают высокие бортики. Рядом выстроились домики. Один из них — касса. Здесь пока нет расценок, а вот правила пользования катком уже вывешены.

Самый длинный домик, появившийся на Греческой, разделен на три части — выдача коньков (их уже завезли и даже разложили по размерам), прием коньков и раздевалка.

Все сейчас — в стадии украшательства. На домиках появились мега-банты и прочая новогодняя атрибутика. Красные олени пока стоят рядом, они тоже будут украшать каток.

Девушка наряжает елку, которая станет еще одним атрибутом новогодних катаний в центре города.

Отметим, что четкого ответа на вопрос, который с 19 декабря слышат все, кто участвует в установке катка, а именно: «Когда же вы начнете работать?», до сих пор нет. Так, корреспондент «Одесской жизни» услышала сегодня два варианта: «Тридцатого» и «Тридцать первого».

Собственно, были еще варианты ответов в духе «как же нам надоело отвечать на один и тот же вопрос».

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