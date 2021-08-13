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Когда исчезнет огромная вонючая яма на Генерала Петрова? (фото)

Когда исчезнет огромная вонючая яма на Генерала Петрова? (фото)

На углу одесских улиц Генерала Петрова и Ицхака Рабина в результате сильного дождя, который прошел в июле, образовался провал. Сейчас он стал еще больше.

Яма появилась на проезжей части, напротив пешеходного перехода, и была шириной около двух-трех метров. Теперь она существенно больше – захватывает тротуар с зоной остановки общественного транспорта. Полость заполнена канализационными стоками, о чем сразу становится понятно по характерному запаху.

В конце июля сотрудники «Инфоксводоканала» оградили опасный участок и приступили к ремонту. Однако ликвидировать провал пока не удается. Как объяснили в организации, ситуация усложняется тем, что он возник над канализационным коллектором, который проходит на глубине около восьми метров. Обрушившиеся грунт и куски асфальта разрушили канализационный колодец и трубу, из-за чего полость постоянно заполняется стоками. Чтобы добраться к месту повреждения, коммунальщики углубляют яму.

Коллектор мы не перекрывали, так как это рабочая труба. Отключить ее – нереально. А когда идет канализация, мы работать не можем по правилам безопасности. Поэтому воду сначала откачиваем помпами, а потом копаем, когда это позволяет уровень. Как только мы дойдем до места повреждения, будет видно, сколько метров трубы необходимо заменить,

– рассказывает пресс-секретарь «Инфоксводоканала» Сергей Чебан.

По его словам, работники стараются ликвидировать провал как можно быстрее. Если погодные условия не внесут коррективы, то на следующей неделе вопрос должен решиться.

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Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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