Каратистка, волонтер и музыкант из Одессы удостоились наград от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости Украины наградил ряд работников разных сфер со всей страны. В их числе – и жители Одесской области и известные одесситы.
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.
В частности, «за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга» ордена княгини Ольги I степени удостоены спортсменки из Одессы и области, чемпионки XI Всемирных игр по каратэ Анита Серегина и Анжелика Терлюга.
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А известная волонтер, глава одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова получила орден княгини Ольги II степени.
В то же время известный музыкант, певец и ведущий из Одессы Николай (Коля) Серга награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.
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Всего президентские награды получили 17 представителей Одесской области.