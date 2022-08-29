Новости Одессы и Одесской области

Каратистка, волонтер и музыкант из Одессы удостоились наград от Зеленского

Каратистка, волонтер и музыкант из Одессы удостоились наград от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости Украины наградил ряд работников разных сфер со всей страны. В их числе – и жители Одесской области и известные одесситы.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

В частности, «за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга» ордена княгини Ольги I степени удостоены спортсменки из Одессы и области, чемпионки XI Всемирных игр по каратэ Анита Серегина и Анжелика Терлюга.

Читайте также: Каратистка из Одессы Анжелика Терлюга стала чемпионкой Евро-2022

А известная волонтер, глава одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова получила орден княгини Ольги II степени.

В то же время известный музыкант, певец и ведущий из Одессы Николай (Коля) Серга награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

Еще по теме: Зеленский наградил орденом главу одесской “Корпорации монстров” – что думает об этом сама волонтер?

Всего президентские награды получили 17 представителей Одесской области.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить