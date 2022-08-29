Каратистка, волонтер и музыкант из Одессы удостоились наград от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости Украины наградил ряд работников разных сфер со всей страны. В их числе – и жители Одесской области и известные одесситы.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

В частности, «за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга» ордена княгини Ольги I степени удостоены спортсменки из Одессы и области, чемпионки XI Всемирных игр по каратэ Анита Серегина и Анжелика Терлюга.

А известная волонтер, глава одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова получила орден княгини Ольги II степени.

В то же время известный музыкант, певец и ведущий из Одессы Николай (Коля) Серга награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

Всего президентские награды получили 17 представителей Одесской области.