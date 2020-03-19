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Новости Одессы и Одесской области

Карантин в Оперном театре Одессы: вернут ли билет?

Карантин в Оперном театре Одессы: вернут ли билет?

Из-за карантина в связи с коронавирусом в одесской Опере до 3 апреля отменили все мероприятия.

Об этом заявили в пресс-службе театра.

Там отметили, что посетители могут обменять купленные ранее билеты на пропуск на другие спектакли, многие из которых перенесли на май. Покупателей обещают посадить на аналогичные места.

Кроме того, можно вернуть их в кассу театра и получить обратно деньги.

Для этого необходимо показать билет на событие, которое должно было состояться в период с 12 марта по 3 апреля. При этом электронный билет просят распечатать.Также нужно предъявить кассовый чек и любой документ, удостоверяющий личность.

Обмен или возврат можно осуществить в любой день, кроме понедельника, в кассе театра с 12.00 до 19.30. Но только после окончания карантина.

Телефоны для справок: 780-15-28, 780-15-38. Также можно писать на почту: ctk@plaske.ua.

Online-система продажи билетов работает в обычном режиме.

Если билет был куплен не в театре, а через агентства, можно обратиться с этим вопросом туда.

Фото: OrangeSmile.com

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