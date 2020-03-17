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Новости Одессы и Одесской области

Карантин в одесских ЗАГСах: жениться пока нельзя, а разводиться и умирать можно

Карантин в одесских ЗАГСах: жениться пока нельзя, а разводиться и умирать можно

Одесситам, торопящимся вступить в брак, придется немного подождать.

У тех, кто не успел подать заявление в ЗАГС до 13 марта, его уже не примут. По меньшей мере, до 3 апреля, а если карантин в связи с угрозой коронавируса продлят, то и дольше.

Об этом сообщают в Минюсте.

Тех, кто успел зарегистрироваться до 13 марта, распишут, но не сразу. Торжественные церемонии бракосочетания пока тоже отменили.

А на процесс развода карантин не появлияет. Разводить супругов будут в обычном порядке. Правда, есть несколько условий – оба должны быть согласны, кроме того, преимущество останется за парами, у которых нет общих детей.

Выдавать свидетельство о рождении и смерти будут также в повседневном режиме. То же касается архивных документов и актов гражданского состояния.

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В свою очередь, в областном управлении полиции временно прекратят прием граждан. Нововведение коснется всех территориальных отделений. Обращения будут принимать по телефону и электронной почте.

На работу в телефонном режиме переходят также Служба по делам детей и прокуратура. В ЖКСах временно отменяют личный прием граждан.

В отделениях МИДа на период карантина не будут оформлять визы.

А в Департаменте предоставления административных услуг будут принимать только посетителей в масках.

Фото: 2gis.com

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