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Карантин – не каникулы: в Одесской области на дистанционку перешли более половины школ

Карантин – не каникулы: в Одесской области на дистанционку перешли более половины школ

Более половины школ Одесской области – 470 заведений – с 19 октября перешли на дистанционное обучение с 19 октября.

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Об этом в Фейсбук сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Он также отметил, что школы уйдут на каникулы, а вот средние профессионально-технические учебные заведения будут на дистанционке до 15 октября.

Куцый также отметил, что “дистанционное обучение – это не каникулы. Это непрерывное продолжение обучения дома”. По словам главы ОГА, “школа должна обеспечить регулярное отслеживание результатов обучения учеников, а также поддерживать в учебном процессе”.

Губернатор отметил, что отсутствие интернета не является поводом не участвовать в дистанционном обучении, поскольку есть учебники и тетради. А каждая школа должна самостоятельно выработать механизм контроля знаний в процессе дистанционного обучения.

Ранее Куцый сообщил, что заболел коронавирусом.

Напомним, что в Одессе все школы перешли на дистанционку.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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