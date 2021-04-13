Карантин на Пасху: к чему готовится Минздрав

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вариант закрытия храмов в Минздраве пока не рассматривают. Тем не менее, возможны ограничения на количество людей, которые могут находиться непосредственно в храме во время богослужений.

«Готовимся ли мы к Пасхе? Готовимся. Мы ко всему готовимся. Но вопрос заключается в том, что вирус такая зараза, которая также готовится ко всем нашим шагам и мутирует, и нам надо эти мутации вылавливать… Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи», – сказал Ляшко.

Он напомнил, что сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в «желтой» или «красной» зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи. В настоящее время ведутся переговоры с религиозными организациями и лидерами.

Также главный санврач не исключил, что в этом году, как и в прошлом, пасхальные мероприятия пройдут в онлайн-формате.

По словам Ляшко, решение о формате и перечне ограничений на Пасху в Минздраве собираются наработать в течение недели.

Напомним, в этом году этом большой христианский праздник выпадает на 2 мая.

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