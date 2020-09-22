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Канатную дорогу в Одессе готовят к обновлению: что изменится?

Канатную дорогу в Одессе готовят к обновлению: что изменится?

Канатная дорога, которая соединяет Французский бульвар и пляж Отрада в Одессе, установит новые кабинки на замену действующему подвижному составу.

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Информация об этом появилась на странице Канатной дороге в Facebook.

«В субботу, 19 сентября, начаты первые испытания. В течение всего испытательного срока инженеры Пассажирской канатной дороги будут проверять различные технические параметры и испытывать кабину с грузами», — сказано в сообщении.

После завершения испытаний экспериментальную кабину передадут в крупнейший металлургический завод Днепра, где по ее утвержденным техническим параметрам будут произведены другие экземпляры. По данным пресс-службы Канатной дороги,  часть кабин думают оставить с металлическим оперением, чтобы сохранить рисунки одесских художников. Остальные будут пластиковыми, как в Ялте и Харькове, но пластик планируют использовать более качественный̆, так как использования стандартных кабин в Ялте с 2014 года показало, что он быстро приходит в негодность из-за влияния морского воздуха.

Ранее Канатная дорога уже проходила несколько этапов модернизации. Были обустроены обустроены современные навесы и ограждения, отремонтированы перроны, внедрена электронная система контроля и управления доступом. Также была благоустроена и прилегающая территория — высажены фруктовые деревья и цветы.

Одесская канатная дорога работает с 1971 года.  Она является одной из двух существующих и активно функционирующих на сегодня канатных дорог в равнинной части Украины, вторая находится в Харькове.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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