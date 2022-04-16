Одесская канатная дорога возобновляет работу по выходным

Одесская канатная дорога начинает работать в выходные дни – субботу и воскресенье.

Об этом сообщается на странице «Канатная дорога и пляж Отрада» в Facebook.

«Теперь в выходные дни, субботу и воскресенье, если будет тишина и ясная погода без осадков, мы с радостью доставим всех на набережную… Ждем, чтобы встретить вместе настоящую весну!»,

– говорится в сообщении.

Стоимость проезда в один конец за одного человека – 80 грн. Для детей до 3 лет проезд бесплатный.

Время работы канатной дороги: с 11:00 до 16:00.

В субботу, 16 апреля, с 12:00 до 17:00.

Фото с Facebook-страницы «Канатная дорога и пляж Отрада»