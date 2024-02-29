Какой праздник отмечает 29 февраля православная церковь и чего стоит опасаться в этот день

Кем был святой Касиан Римлянин

В этот день, 29 февраля, по новому церковному календарю (29 февраля также по старому стилю) православные вспоминают преподобного Касияна Римлянина. В народном календаре – Касьянов день.

Кассиан (Кассиян) Римлянин был христианским монахом и богословом. Он жил в IV-V веках н.э. в Галлии. Родился в зажиточной семье, еще с юности интересовался науками, особенно философией и астрономией. В возрасте двадцати лет принял решение отправиться в Палестину, где и стал монахом. Затем путешествовал по Египту в течение десяти лет, изучая традиции монашества. В 400 году добрался до Константинополя и получил там назначение в дьяконы от Иоанна Златоуста, у которого научился добродетельной жизни, удалился в скит и долго жил там в безмолвии и тяжком труде. Затем монах отправился в монастыри Египта и Каппадокии.

После себя преподобный оставил несколько трудов о том, как должно жить монахам.

У кого именины 29 февраля

Именины сегодня отмечают Иван, Касьян, Порфирий и Илья.

Талисманом человека, рожденного 29 февраля, является тигровый глаз. Этот камень особенно любили римские воины, они гравировали на его поверхности разнообразные символы защиты. Тигровый глаз издавна считали лечебным камнем. Верили, что он способен помочь при гипертонии.

Народные приметы на 29 февраля

День памяти Кассиана в високосные годы выпадает на 29 февраля, а в невисокосные – на 28 февраля. Из-за этих скачков в дате личность Кассиана обросла массой примет и суеверий, причем они распространяются не только на один день, но и на весь високосный год.

В народном календаре 29 февраля – праздник Касьянов день, Касьян-високос, Касьян-завистник. По его приметам судят о погоде и урожае:

слышно, как лес трещит – еще будут морозы, а если шумит – оттепель;

туман или снег 29 февраля – к урожаю летом;

не слышно в этот день собак и петухов – может быть эпидемия или мор.

Считается, что сны, увиденные в ночь на Касьяна – вещие и скоро сбываются.

Что нельзя делать 29 февраля

По народным приметам этот день считается одним из самых опасных, демонических: все, что так или иначе связано с этим днем, будет неудачным.

В этот день не советуют:

заниматься никакой домашней работой, например, стирать, гладить, рукодельничать, так как все будет не ладиться;

крестить ребенка и играть свадьбу;

стричь волосы и ногти;

лишний раз выходить на улицу и разговаривать с незнакомыми – есть риск нажить неприятностей или заболеть.

Кроме того:

нельзя ругаться и/или конфликтовать с родными;

отказывать в помощи нуждающимся;

врать людям – обман быстро раскроется.

Что можно делать 29 февраля

Помощи святого Иоанна Кассиана ищут в случае чрезмерного увлечения какими-либо страстями, соблазнами (игромания, алкоголизм, наркомания). Просят у Кассиана помощи и в обучении, так как святой сам много учился. Также Иоанну Кассиану Римлянину молятся как защитнику от несчастных случаев.

В то же время в народе Касьян не имеет ничего общего святым, более того – его считают прототипом Кощея Бессмертного и Вия, который описал Николай Гоголь.