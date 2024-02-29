Яке свято відзначає 29 лютого православна церква і чого варто побоюватись цього дня

Ким був святий Касіан Римлянин

Цього дня, 29 лютого, за новим церковним календарем (29 лютого також за старим стилем) православні згадують преподобного Касіяна Римлянина. У народному календарі – Касьянов день.

Кассіан Римлянин був християнським ченцем і богословом. Він жив у IV-V століттях н.є. у Галлії. Народився у заможній сім’ї, ще з юності цікавився науками, особливо філософією та астрономією. У віці двадцяти років вирішив вирушити до Палестини, де й став ченцем. Потім мандрував Єгиптом протягом десяти років, вивчаючи традиції чернецтва. У 400 році дістався Константинополя і отримав там призначення в диякони від Іоанна Золотоуста, у якого навчився доброчесного життя, пішов у скит і довго жив там у безмовності та тяжкій праці. Потім чернець вирушив у монастирі Єгипту та Каппадокії.

Після себе преподобний залишив кілька праць про те, як мають жити ченці.

У кого іменини 29 лютого

Іменини сьогодні відзначають Іван, Касьян, Порфірій та Ілля.

Талісманом людини, народженої 29 лютого, є тигрове око. Цей камінь особливо любили римські воїни, вони гравірували на поверхні різноманітні символи захисту. Тигрове око здавна вважали лікувальним каменем. Вірили, що він здатний допомогти при гіпертонії.

Народні прикмети на 29 лютого

День пам’яті Кассіана у високосні роки випадає на 29 лютого, а невисокосні – на 28 лютого. Через ці стрибки в дати особистість Кассіана обросла масою прикмет і забобонів, причому вони поширюються не тільки на один день, а й на весь високосний рік.

У народному календарі 29 лютого – свято Касьянов день, Касьян-високос, Касьян-заздрісник. За його прикметами судять про погоду та врожай:

чутно, як ліс тріщить – ще будуть морози, а якщо шумить – відлига;

туман або сніг 29 лютого – до врожаю влітку;

не чути цього дня собак та півнів – може бути епідемія чи мор.

Вважається, що сни, побачені в ніч на Касьяна – віщі і скоро збуваються.

Що не можна робити 29 лютого

За народними прикметами цей день вважається одним із найнебезпечніших, демонічних: все, що так чи інакше пов’язане з цим днем, буде невдалим.

Цього дня не радять:

займатися ніякою домашньою роботою, наприклад, прати, гладити, рукоділляти, тому що все не ладнатиметься;

хрестити дитину та грати весілля;

стригти волосся та нігті;

зайвий раз виходити на вулицю та розмовляти з незнайомими – є ризик нажити неприємностей або захворіти.

Крім того:

не можна лаятися та/або конфліктувати з рідними;

відмовляти у допомозі нужденним;

брехати людям – обман швидко розкриється.

Що можна робити 29 лютого

Допомоги святого Іоанна Кассіана шукають у разі надмірного захоплення будь-якими пристрастями, спокусами (ігроманія, алкоголізм, наркоманія). Просять у Кассіана допомоги й у навчанні, бо святий сам багато навчався. Також Іоанну Кассіану Римлянину моляться як захиснику від нещасних випадків.

У той самий час у народі Касьян немає нічого спільного зі святим, більше – його вважають прототипом Кощія Безсмертного і Вія, який описав Микола Гоголь.