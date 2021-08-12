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Какой сегодня праздник у православных?

Какой сегодня праздник у православных?

Сегодня, 12 августа, православные вспоминают святого Иоанна Воина.

Иоанн жил в IV веке во времена гонений на христиан. Он служил в войске римского императора Юлиана Отступника и предупреждал единоверцев об облавах. Часто он посещал заключенных в темницах. Святой был милосерден не только к христианам, но и ко всем бедствующим и нуждающимся в помощи.

Узнав о поддержке, которую Иоанн Воин оказывал христианам, император приказал арестовать его. Но в 363 году Юлиан погиб в сражении с персами при Маранге, и Иоанна Воина освободили из-под стражи.

Скончался святой в глубокой старости, но точная дата смерти неизвестна. По преданию, он указал место своего погребения, явившись благочестивой женщине. Его мощи перенесли в церковь апостола Иоанна Богослова в Константинополе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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