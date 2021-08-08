Какой сегодня праздник у православных?

Согласно житию, Ермолай был пресвитером, а Ермипп и Ермократ — клириками в Никомедии. В время гонений в 305 году они прятались и проповедовали в частном доме. Среди новообращённых в христианскую веру был будущий великомученик Пантелеимон, которого Ермолай обучал врачеванию. Ученика арестовали. На допросах он открыл имя своего наставника Ермолая и место, где тот скрывался. В итоге Ермолая, Ермиппа и Ермократа тоже заключили под стражу, а потом обезглавили.

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