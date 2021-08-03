Какой сегодня праздник у православных?

Иезекииль родился в 6 веке до н.э. в городе Сарире. Он был священником. После нападения на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора святого вместе с другими иудеями забрали в плен.

Когда пророк находился в плену, ему начали являться видения о будущем еврейского народа и всего человечества. Он увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем — таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных с лицами человека, льва, тельца и орла. Над колесницей возвышался как бы кристальный свод, а над сводом — подобие престола как бы из сверкающего сапфира. На этом престоле сияющее «подобие Человека», а вокруг Него радуга. Эту картину отцы Церкви истолковали как прообраз воплощения Сына Божия от Пресвятой Девы Марии, явившейся Престолом Божиим.

Также Иезекииль предсказал устроение Церкви Христовой через искупительный подвиг Сына Божия, который родится у Пресвятой Девы Марии. Было у него видение и о сухих костях на поле — прообраз всеобщего воскресения мертвых и новой вечной жизни искупленных Крестной смертью Господа Иисуса Христа.

Святой пророк Иезекиил, как и пророк Моисей, разделил воды реки Ховара, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножения пищи для голодавших.