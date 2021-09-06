Какой сегодня праздник у православных?

Евтихий был родом из Севастии Палестинской, жил в конце I – начале II вв. Услышав проповедь о Христе, он уверовал и пошел в ученики к апостолу Иоанну Богослову. Через некоторое время он стал проповедовать в разных странах вместе с апостолом Павлом.

На долю Евтихия выпало много мучений. Его морили голодом, строгали железом, бросали в огонь и на съедение животным. По легенде, однажды на святого натравили льва. Зверь заговорил человеческим голосом и воздал хвалу богу, чем привел всех в ужас.

В начале II века святого усекли мечом в его родном городе.