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Какой сегодня праздник у католиков?

Какой сегодня праздник у католиков?

Сегодня, 5 сентября, католики вспоминают святую Терезу Калькуттскую, известную всему миру как мать Тереза.

Настоящее имя матери Терезы — Агнес Гондже Бояджиу. Она родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье в обеспеченной католической семье. С 12 лет она мечтала о монашеском служении и помощи бедным в Индии.

В 18 лет Агнес уехала в Ирландию и там вступила в монашеский орден «Ирландские сёстры Лорето». В 1931 году приняла постриг и взяла имя Тереза. Вскоре орден направил её в Калькутту, где около 20 лет она преподавала в женской школе святой Марии.

В 1946 году она получила разрешение от руководства ордена помогать бедным и обездоленным Калькутты. А через два года основала там общину: монашескую конгрегацию сестёр — миссионерок любви, которые открывали школы, приюты, больницы для бедных и тяжелобольных людей.

На сегодняшний день монашеская конгрегация Терезы представлена в 111 странах и работает в 700 домах милосердия по всему миру. Её миссии действуют в районах стихийных бедствий и экономически неблагополучных регионах.

В 1973 году мать Тереза стала первым лауреатом Темплтоновской премии за прогресс в религии, а в 1979 году ей присудили Нобелевскую премию мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Она умерла 5 сентября 1997 года в Калькутте на 88-м году жизни. В 2016 году её причислили к лику католических святых.

Фото: greelane.com

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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