Який сьогодні день: свята, традиції, іменини, заборони 21 листопада

Яке православне свято відзначають 21 листопада

21 листопада в церковному календарі – Введення до храму Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста). Батьки Діви Марії дали обітницю віддати свою дитину на служінню Господу. Тому вони привели трирічну доньку до Єрусалимського храму, де вона виховувалася разом з іншими благочестивими дівчатами і вивчала Святе Письмо. Згідно з церковними переказами, до Марії не раз являлися ангели, говорили з нею та приносили їй їжу.

Що не можна робити 21 листопада

В народі існувала думка, що не можна цього дня давати гроші в борг.

Не дозволяється веселитися, голосно розмовляти і сміятися.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети 21 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почалася вже справжня зима — отже, наступний рік буде врожайним;

сніг, який випав 21 листопада, пролежить до самої весни;

сильний мороз — літо буде спекотним;

тепла і похмура погода на Введення означає, що буде неврожайний рік.

В народі цей день називали “воротами зими” і присвячували молодим сім’ям. Вірили, що саме від цього періоду вже встановлювалася справжня зима. Навіть існувала приказка: “Введення прийшло – зиму привело”. Хоча важкою фізичною працею займатися не можна було, але день присвячували сімейним клопотам. Також вже починали влаштовувати виїзди на санях, молодята починали зимові гуляння.

Важливі та пам’ятні дати 21 листопада в Україні та світі:

1620 рік — після тримісячного плавання на кораблі “Мейфлавер” сім’ї англійських переселенців-пуритан висадилися в Північній Америці — в районі мису Код;

1783 рік — у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье;

1806 рік — Наполеон оголошує “континентальну блокаду” Великої Британії;

1877 рік — Томас Едісон представляє свій фонограф;

1916 рік — тоне “Британнік”, корабель-близнюк “Титаніка”, який налетів на німецьку міну;

1918 рік — у Львові встановлюють польську владу, а Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станиславова;

1919 рік — укладають “Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину”, який передбачив передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов’язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 рік — армія УНР переходить Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1947 рік — у Нью-Йорку засновують Панамериканську українську конференцію;

1962 рік — президент США Джон Кеннеді знімає блокаду Куби;

2004 рік — в Україні відбувається другий тур виборів президента України, починається Помаранчева революція;

2013 рік — в Україні починається Євромайдан.

Іменини 21 листопада святкують

Ярополк,

Олександр,

Марія.

Талісманом людини, народженої 21 листопада, є циркон. Штучний мінерал, який володіє сильними магічними властивостями. Наприклад, цирконій допомагає тим, кому потрібно зібрати багато інформації за короткий проміжок часу.

21 листопада народилися:

1830 рік — український громадський діяч і етнограф, домігся дозволу на перше повне видання творів Т.Шевченка Андрій Маркевич;

1896 рік — український композитор Михайло Вериківський;

1952 рік — український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України Сергій Якутович.

21 листопада в Україні та світі відзначають:

21 листопада в Україні святкують День гідності та свободи. Державне свято (без додаткового вихідного дня), яке було створене 30 вересня 2017 року за ініціативи президента України Петра Порошенка. Цей день є символом творення новітньої історії держави та пам’ятною датою, яка вшановує патріотизм і мужність українців, що відстоювали цінності свободи, демократії та вибору народу щодо європейського розвитку держави. Дата вказує на дві доленосні події в житті України — Помаранчеву революцію (2004 року) та Революцію гідності (2013-2014 років).

Також 21 листопада День Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Професійне свято з’явилося 2017 року за указом президента України разом зі зміною назви десантних військ на десантно-штурмові війська. Перше святкування відбулося на Михайлівській площі в Києві, де президент Петро Порошенко вручив війську оновлену символіку.

А ще 21 листопада Європейський день муковісцидозу. Це генетичне захворювання, яке вражає підшлункову залозу, легені та інші органи, а також впливає на клітини, що виробляють слиз, травні соки та піт, в результаті чого ці рідини стають густими. Це може стати причиною закорковування, появи інфекцій і пошкоджень в уражених органах.

21 листопада святкують Всесвітній день рибальства. У святкових заходах часто беруть участь риболовні асоціації, спільноти, спілки. Головна мета дня — донести людству інформацію про проблеми і закликати берегти рибні запаси.

Також 21 листопада Всесвітній день вітань. Свято було започатковане британськими братами Майклом та Браяном Маккомаками 1973 року як знак протесту проти “холодної війни” і міжнародного напруження, що пригнічували людей та робили їх непривітними. Брати надіслали листівки з привітаннями у різні кінці світу.

А ще 21 листопада Всесвітній день телебачення. Подія була заснована ООН 17 грудня 1996 року, а дату святкування обрали на честь першого дня здійснення Всесвітнього телевізійного форуму ООН.