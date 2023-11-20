Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 21 ноября

Завтра, 21 ноября, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе столбики термометров ночью опускаются ниже нуля: в Одессе — 0-2°C тепла, в области — от 3°C мороза до 2°C тепла.
Прогноз погоды в Одессе 21 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-западный, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 8-10°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 21 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-западный, 3-8 м/с, днем юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 5-10°C тепла.
На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.