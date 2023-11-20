Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 21 ноября

Понедельник ноября после штормовых выходных: ветки, листья, цветы (фоторепортаж) Ноябрь в этом году показывает капризный характер: практически сразу напомнил, что он осень. Ну а суббота и воскресенье 18 и 19 ноября вообще показались почти зимними да еще и штормовыми. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 20 ноября: угомонится ли шторм По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 20 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без осадков. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз погоды: почему он не всегда совпадает с реальностью Пожалуй, прогнозы синоптиков — самые читаемые из всех новостей. При этом мы постоянно ругаем их, обвиняя в некомпетентности. Но, если разобраться, мы сами не всегда правильно понимаем метеорологические термины, получая искаженное представление о погоде. Кстати, все термины, которые используют синоптики, являются международными и согласованы со Всемирной метеорологической организацией. ПОДРОБНЕЕ