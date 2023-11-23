Погода в Одессе: прогноз на пятницу 24 ноября

Погода в Одессе 23 ноября: одесситов ожидает морозное утро В четверг, 23 ноября, одесситов ждут заморозки — столбики термометров ночью опустятся до 1-3°C. А на севере Одесской области ожидается до 6°C мороза. Также, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в области завтра ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет среда 22 ноября Сегодня, 22 ноября, в Одессе ожидается дождь, в Одесской области — дождь, местами снег. На дорогах слабый гололед и гололедица. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура в Одессе днем ​​и ночью 6-8°C тепла. В области — от 1°C мороза до 9°C тепла. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: прогноз синоптиков на 21 ноября Завтра, 21 ноября, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в регионе столбики термометров ночью опускаются ниже нуля: в Одессе — 0-2°C тепла, в области — от 3°C мороза до 2°C тепла. ПОДРОБНЕЕ