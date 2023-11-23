Погода в Одессе: прогноз на пятницу 24 ноября

В пятницу, 24 ноября, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 17 м/с. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и области станет чуть теплее ночью — 2-4°C тепла в Одессе и от 1°C мороза до 4°C тепла в области.
Прогноз погоды в Одессе 24 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 2-4°C тепла, днем 8-10°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 24 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, днем 6-11°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.