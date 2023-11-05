Какой сегодня день: что празднуют, за чем наблюдают и что не делают 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, в Украине профессиональный праздник отмечают работники социальной сферы. А еще сегодня Международный день менеджеров-волонтеров. Православные верующие чтят память мучеников Галактиона и Епистимы.
Какой православный праздник отмечают 5 ноября?
5 ноября в церковном календаре – день памяти мучеников Галактиона и Епистимы. Галактион жил в городе Эмеси (Ливан сегодня) в III веке. Его родители долго не могли родить ребенка, потому молились Богу, чтобы тот послал им малыша. Сначала они были язычниками, но, веря в чудо, обратились в христианство. В возрасте 24 лет Галактион обручился с Епистимой, которая исповедовала идолопоклонничество. Под влиянием жениха, она тоже приняла христианство. Тогда молодые люди решили не жениться, но посвятить свою жизнь Господу. Вступили в монастырь рядом с Синаем, где оба жили благочестивой жизнью.
Что нельзя делать 5 ноября
- Запрещено открывать дверь в дом поздно вечером, можно навлечь нечистую силу.
- Нельзя пить алкогольные напитки.
- Лучше не ссориться и не ругаться с близкими.
Народные приметы 5 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: падает снег — ждите снежную зиму;
- месяц покрыла мгла — ненастье будет длиться долго;
- все деревья покрылись инеем — вскоре придет оттепель;
- иней на вербе — зима будет дольше обычного;
- ветер дует с севера, но облаков на небе нет — ждите похолодания.
Незамужние девушки в этот день молились о хороших женихах. Согласно поверьям можно приманить счастье, если утром у дома разбрасывать мелкие монетки, сделанные своими руками. А еще ранним утром девушка должна была выпить стакан теплого молока с медом, которое заказывалось на счастливую замужнюю жизнь.
Читайте также: Куда отдать ребенка: секции и кружки для детей в Одессе*
Важные и памятные даты 5 ноября в Украине и мире:
- 1605 год — Пороховой заговор в Британии;
- 1913 год — Великобритания аннексирует Кипр и вместе с Французской республикой объявляет войну Османской Империи;
- 1916 год — императоры Германии и Австро-Венгрии провозглашают создание Королевства Польша;
- 1935 год — выпускают настольную игру «Монополия»;
- 1953 год — в Киеве официально открывают мост имени Евгения Патона — первую в мире сплошную сварную конструкцию (сделанную только с помощью сварки, без использования соединительных материалов);
- 1963 год — открывают станции киевского метрополитена «Политехнический институт» и «Шулявская»;
- 1964 год — открывают троллейбусное движение в Чернигове;
- 1965 год — открывают станции киевского метрополитена «Гидропарк», «Левобережная» и «Дарница», а также электродепо «Дарница»;
- 1968 год — Василий Макух совершает на Крещатике самосожжение в знак протеста против колониального положения РСФСР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики;
- 1971 год — открывают станции киевского метрополитена «Святошино», «Нивки» и «Берестейская»;
- 2015 год — в Украине начинают Национальную программу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма детей и молодежи Traffic Challenge.
Именины 5 ноября празднуют
- Гавриил,
- Григорий,
- Тимофей.
Талисманом человека, рожденного 5 ноября, является змеевик. Весьма популярен ювелирно-производственный декоративный камень с необычным внешним видом. Издавна змеевик использовали для лечения различных болезней, в частности, головных болей.
5 ноября родились:
- 1824 год — украинский поэт, представитель украинского романтизма Яков Щеголов;
- 1934 год — украинский кинорежиссер Кира Муратова;
- 1952 год — украинский футболист и тренер Олег Блохин.
5 ноября в Украине и мире отмечают:
5 ноября в Украине отмечают День работников социальной сферы. Каждый год праздник приходится на первое воскресенье ноября. Еще в древнем мире были такие люди, которые пытались изо всех сил помогать другим, направлять их на верный путь. Например, философ Аристотель считал, что люди создают семьи ради общения, а когда семьи начинают общаться между собой, то образуются селения. Поселки, общаясь, образуют государства. И уже в те времена стали появляться те, у кого было свое видение того, как создать семью.
Также 5 ноября Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Эта природная беда может повлечь за собой сотни тысяч человеческих жертв. Но люди могут минимизировать количество пострадавших, ведь цунами появляются из-за подводных землетрясений высокой магнитуды. Ученые-сейсмологи настаивают, что спасти человеческую жизнь поможет распространение информации о землетрясениях. Само событие было создано по инициативе Генеральной ассамблеи ООН.
А еще 5 ноября празднуют Международный день менеджеров-волонтеров. Во всем мире уважают работу этих специалистов, они помогают решать серьезные вопросы для человечества. Официально праздник был утвержден еще в 1999 году по инициативе американки Нен Готорн, которая помогла создать комитет по изучению целесообразности празднования Международного дня менеджеров-волонтеров. К 2005 году праздник праздновали в декабре, позже 1 ноября, но затем дату перенесли на 5 ноября.
5 ноября Всемирный день клоуна. Профессиональный праздник тех, кто радует людей своими выступлениями и мимикой. В этот день вы можете приветствовать своих друзей или знакомых, работающих в этой сфере.