Какой праздник у православных 23 ноября?

Кто такой Георгий Победоносец?

Георгий Победоносец родился в христианской состоятельной семье в Каппадокии. Когда он был еще ребёнком, его отец погиб в мучениях за Христа. После этого мальчик вместе с матерью переехал в Палестину.

В молодом возрасте Георгий пошел в римское войско. Император Диоклитиан, оценив мужество, силу и красоту новобранца, назначил его одним из старших военачальников. Однако долго святой не прослужил.

За что казнили Георгия Победоносца?

Узнав, что император усилил гонения на христиан, Георгий раздал свое имущество бедным и явился в Сенат и открыто выступил в защиту верующих во Христа.

Ошеломленный дерзкой речью доблестного воина, император попытался уговорить его принести жертву богам, но тот отказался. Тогда святого начали выталкивать из зала заседаний в темницу копьями, но сталь начала гнуться. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На следующий день его колесовали.

Как погиб Георгий Победоносец?

Когда истерзанное тело святого снимали с колеса, вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: «Не бойся, Георгий, я с тобою». Затем воссиял дивный свет, и у колеса появился Ангел в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся!», — как святой Георгий восстал исцеленным. Император не мог поверить своим глазам. В тот день многие приняли христианство. После этого Георгия еще неоднократно подвергали различным пыткам, а в конце отрубили ему голову.

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