Какой праздник у католиков 15 октября?

Тереза родилась 28 марта 1515 года в Авиле в семье благородного дворянина Алонсо Санчеса де Сепеды. С детства она отличалась набожностью. Её любимой книгой было собрание житий святых и мучеников. Но также она увлекалась рыцарскими романами и даже сама написала один.

Как Тереза Авильская стала монахиней?

В 20 лет Тереза сбежала из дома и поступила в кармелитский монастырь Воплощения в Авиле. Вскоре девушку разбил паралич, и её даже отправили умирать в отчий дом. Однако Тереза сумела оправиться и вернулась в монастырь. Постепенно она превратилась в мудрую и зрелую монахиню, вокруг неё сформировался круг людей, обращавшихся к ней за духовными советами.

Чем прославилась Тереза Авильская?

Тереза Авильская вошла в историю, как преобразовательница испанского кармелитского монашества. Она добилась разрешения от папы Пия IV и основала свой первый монастырь в Авиле по новому уставу. К моменту смерти монахини было уже 16 таких общин, ставших новой ветвью кармелитского монашества — «босоногих кармелиток».

Мистические тексты Терезы Авильской

Тераза стала не только первым богословом-женщиной в истории Католической церкви, но и первой испанской писательницей. В своих книгах она делась духовными знаниями и передавала свой мистический опыт. Например, во «Внутреннем замке» автор подробно описывала свои видения Сына Божия и херувима, пронзившего её сердце огненным копьём.

Умерла святая в 1582 году в монастыре Альба де Тормес.

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Фото: vaticannews.va