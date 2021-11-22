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Покровительница церковной музыки: кто такая Цецилия Римская?

Покровительница церковной музыки: кто такая Цецилия Римская?

Сегодня, 22 ноября, католики по всему миру вспоминают святую Цецилию Римскую.

Кто такая святая Цецилия Римская?

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Цецилия Римская родилась в богатой римской семье в 200 году. С юных лет она увлеклась христианством и мечтала остаться в чистоте и целомудрии до смерти.

Когда юная красавица подросла, её решили выдать замуж за знатного язычника Валериана. По легенде, пока девушку вели к венцу, она молилась Богу и пела духовные песнопения. Цецилии удалось не только отговорить жениха от сексуальной близости, но обернуть в христианство. Позже уверовал и брат Валериана Тивуртий. Троица всё своё имущество тратила на помощь беднякам Рима. Префекту Турцию Алмахию такая деятельность не понравилась и он приказал казнить святых.

Как казнили святую Цецилию Римскую?

Алмахий распорядился казнить друзей за пределами города. По пути братья убеждали воинов стать христианами. Их начальник Максим настолько уверовал, что пригласил святых к себе домой, где крестился вместе со всей семьёй.

После казни Валериана и Тивуртия святой Максим публично исповедал себя христианином и рассказал, как видел восхождение душ казнённых к небесам. За это его забили насмерть плетьми.

А в это время Цецилия успела раздать остатки имущества и привести к Богу 400 римлян. Сначала её пытались умертвить в раскалённой бане, но ничего не вышло. Тогда её попытались усечь мечом, но палач не смог отрубить деве голову и нанёс только смертельные раны. После этого святая прожила ещё три дня и умерла.

Где хранятся мощи святой Цецилии?

Христиане похоронили Цецилию в римских катакомбах и веками молились перед ними. В IX веке папа Пасхалий I торжественно перенёс часть мощей в храм, построенный в честь святой в Трастевере, а голову определил хранить в монастыре Санти-Куаттро-Коронати. Но в 1599 году открыли мощи и оказалось, что голова находится вместе с телом. После этого останки Цецилии положили под престолом Санта-Чечилия-ин-Трастевере. Частица её мощей хранится в одноименной церкви в Бенрате (Дюссельдорф, Германия).

Святая Цецилия в искусстве

С XVI века святая Цецилию считается покровительницей церковной музыки. В её честь написали много музыкальных композиций, среди них «Ода на день святой Цецилии» Генделя, кантата «Легенда о святой Цецилии» Бенедикта, «Торжественная месса в честь Святой Цецилии» Гуно. Также мученице посвящены скульптура Модерно в Санта-Чечилия-ин-Трастевере и огромный витраж в Большом зале Московской консерватории. Оригинальное стеклянное полотно погибло во время Второй мировой воны, но в 2010 году его воссоздали в петербургской мастерской В. Лебедева.

Святую обычно изображают с небольшим органом в руках или розой.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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