Какой православный праздник 12 ноября?

Кто такая Анастасия Римская?

Согласно житию, Анастасия жила в Риме во времена правления императоров Диоклетиана, Деция и Валериана. В трехлетнем возрасте девочка осиротела и её воспитанием занялась женская христианская община. Повзрослев, она стала очень привлекательной девушкой. На неё хотели жениться многие знатные патриции, но все получали отказ.

За что казнили Анастасию Римскую?

Вскоре святую привели к градоначальнику Пробу, перед которым она исповедала свою веру в Иисуса Христа. Красавица отвергла требование поклониться языческим богам и выбрать себе знатного мужа. За это Проб выставил её обнажённой перед народом, а потом приказал подвергнуть различным истязаниям. Во время пыток христианин Кирилл дал Анастасии воды, за это его обезглавили, как и саму Анастасию. Тело её бросили на съедение зверям, однако его нашли христиане и погребли.

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