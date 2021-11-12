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Какой православный праздник 12 ноября?

Какой православный праздник 12 ноября?

Сегодня, 12 ноября, православные чтят память мученицы Анастасии Римской.

Кто такая Анастасия Римская?

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Согласно житию, Анастасия жила в Риме во времена правления императоров Диоклетиана, Деция и Валериана. В трехлетнем возрасте девочка осиротела и её воспитанием занялась женская христианская община. Повзрослев, она стала очень привлекательной девушкой. На неё хотели жениться многие знатные патриции, но все получали отказ.

За что казнили Анастасию Римскую?

Вскоре святую привели к градоначальнику Пробу, перед которым она исповедала свою веру в Иисуса Христа. Красавица отвергла требование поклониться языческим богам и выбрать себе знатного мужа. За это Проб выставил её обнажённой перед народом, а потом приказал подвергнуть различным истязаниям. Во время пыток христианин Кирилл дал Анастасии воды, за это его обезглавили, как и саму Анастасию. Тело её бросили на съедение зверям, однако его нашли христиане и погребли.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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