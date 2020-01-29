Как показала себя Одесса в рейтингах: самый дорогой, самый грязный и самый популярный город

Безусловно, мы любим свой город и область без каких-либо «но» и одобрений извне. Но иногда полезно посмотреть на себя со стороны и узнать, а как же там у них — в соседнем населенном пункте, громаде, области и даже в стране. Это как нельзя лучше демонстрируют всевозможные рейтинги, опросы, топы. К тому же, это настоящее подспорье для работы различных служб, возможность корректировать и перестраивать планы. Мы решили выяснить, как Одесса демонстрирует себя на разных уровнях, чем мы можем гордиться, а что нужно срочно исправлять.

Одесса — один из самых дорогих городов мира

Специалисты портала «Numbeo» назвали самые дорогие города мира для жизни. И наша Одесса — не на последнем месте. В рейтинге из более чем 400 городов мира, Киев занял 347 место, Одесса – 361-е. Дальше расположились Харьков — 376, Николаев — 381, Днепр — 383, Винница — 384 и Львов — 385, Тернополь — 392 и Запорожье — 395.

Аналитики оценивали стоимость недвижимости, продуктов питания, услуг здравоохранения и отдыха, транспорта и коммунальных услуг.

Так, по оценке «Numbeo», ежемесячные расходы для семьи одесситов из четырех человек составят порядка 36 тысяч гривен без арендной платы. На одного человека — 10,5 тысяч гривен. Индекс стоимости жизни в Одессе на 3,28% ниже, чем в Киеве.

Например, однокомнатную квартиру в Одессе сдают в аренду от 6 до 9 тысяч гривен в зависимости от района. Это дороже, чем в других украинских городах, за исключением Киева. Самыми дорогими продуктами питания оказались фрукты: яблоки, груши и апельсины. Цены на мясо почти идентичны другим украинским городом.

В целом, возглавил мировой рейтинг швейцарский город Цюрих. А в пятерку лидеров вошли Базель, Лозанна, Женева и Берн (Швейцария).

А в рейтинге самых комфортных — ближе к концу

Журнал «Фокус» опубликовал традиционный ежегодный рейтинг комфортности городов. Одесса заняла 17 место среди 22-х областных центров Украины. При составлении рейтинга учитывались экономические, образовательные, экологические, демографические, финансовые, криминогенные и инфраструктурные показатели.

Одесса уступила целой дюжине городов. Среди них Полтава, Тернополь, Ровно, Луцк, Винница и даже Николаев. В тройку лучших вошли Киев, Хмельницкий и Львов. А на самом последнем месте оказался Херсон.

Зато по уровню опасности и коррупции — первые

Одесса не только небезопасный, но и один из самых коррумпированных городов Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Ежегодный опрос граждан показал, что самыми безопасными городами стали Хмельницкий, Луцк и Винница. Самые опасные — Херсон, Кропивницкий и Запорожье. В темное время суток безопаснее всего в своем городе себя чувствуют хмельничане. А вот страшнее всего живется херсонцам.

Одесса оказалась на 18 позиции из 24-х. При этом Одесса стала самым коррумпированным городом после Черновцов и Харькова. А вот, видимо, самые честные чиновники в Запорожье.

Одесса — в тройке городов с самым грязным воздухом

Одесса в списке из 39 украинских городов, составленном учеными Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, с самым неблагоприятным воздухом. В этом антирейтинге мы третьи.

Как сообщается, в одесском воздухе наблюдается повышенное содержание сажи и газа с резким запахом формальдегида. Грязнее чем в Одессе воздух только в Днепре — лидер топа, и Мариуполе — он на втором месте. Самый чистый воздух в Горишних Плавнях. В топ-3 самых атмосферно чистых городов входит Измаил в Одесской области.

Одесса — первая по обновлению электротранспорта

Помочь решить проблему грязного воздуха должен электротранспорт. Одесса стала лидером среди городов, которые обновили парк электротранспорта.

Но это не дешево. Одесская область вошла в десятку регионов Украины по дороговизне цены проезда. Мы оказались на 9 месте по стоимости проезда в городском транспорте.

При этом, по данным Госстата, самый дорогой проезд в Киеве — 8 грн. Далее идут Харьковская (6,6 грн.) и Донецкая области (6,4 грн.). А вот самая низкая стоимость проезда в Житомирской (3,5 грн.), Черкасской (3,0 грн.) и Херсонской областях (2,5 грн.).

Один из самых популярных летних курортов

Одесса – в тройке самых популярных летних курортов Украины. Это рейтинг по версии компании Google. В этом году пользователи интернета чаще всего «гуглили» варианты отдыха в Бердянске, Карпатах, а также Одессе.

Причем в качестве курорта наш город пользуются большим спросом, как у украинцев, так и за рубежом – это подтверждает количество онлайн-запросов.

ЖД-вокзал в пятерке самых популярных

Одесский железнодорожный вокзал занял четвертое место среди самых активных вокзалов в Украине. «Одесса-Главная» обслужила в 2019 году 5,3 млн. пассажиров.

А самый популярный вокзал страны – «Киев-Пассажирский», посетили 22,8 млн. человек. На втором месте «Львов-Главный». На третьем – «Харьков-Пассажирский». Пятерку замыкает «Днепр-Главный».

«Черноморец» – второй по прибыльности поезд в Украине

В «Укрзалізнице» составили ТОП-5 самых прибыльных поездов.

Лидером стал ночной скорый поезд №91/92 «Львов – Киев», который принес прибыль в 60,5 млн. грн. при средней «заселенности» в 86%.

На втором месте – фирменный ночной скорый поезд «Черноморец» №05/106 Киев – Одесса (54,4 млн. грн. дохода, а заполнен он на 94%). Поезд останавливается только в Виннице и Подольске. В составе купейные (билет — 643,86 грн.) и люкс-вагоны (1563,60 грн.). В дороге он 8 часов 45 минут.

На третьем месте – ночной скорый поезд «Оберег» №63/64 Киев – Харьков. Четвертая позиция у поезда №12 «Славутич» Киев – Новоалексеевка. Замыкает топ-5 фирменный поезд №79/80 Киев – Днепр.

Одесса — город для молодежи

Одесса попала в ТОП-10 городов, в которых лучше всего проживает и развивается молодежь. Наш город стал финалистом ежегодного национального конкурса «Молодежная столица Украины-2020». Наблюдательный совет рассмотрел 48 заявок и назвал 10 городов-финалистов. Среди них: Винница, Ивано-Франковск, Кременчуг, Николаев, Тернополь, Умань, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Одесса. Звание «Молодежной столицы Украины-2020» отдали Тернополю.

Одесса побила рекорд по количеству разводов

В нашем городе Госстат отметил не счастливую тенденцию. По итогам 2019-го в Одессе самый высокий уровень разводов в Украине. Чаще всего одесские семьи распадаются после первых пяти лет совместной жизни.

Самой частой причиной для расторжения брака (в 30% случаев) является измена одного из супругов. На втором месте – разность характеров (20% случаев). Еще 15% пар решают разойтись, потому что им наскучила монотонная семейная жизнь. 10% браков распадаются из-за бытовых проблем и материальных трудностей, еще 10% – из-за наркотической или алкогольной зависимости партнера.

На расторжение брака в 80% случаев решаются женщины. А чаще всего подают на развод пары, средний возраст которых – от 25 до 40 лет.

Самые нестабильные браки – у моряков, и, видимо, поэтому Одесса лидирует в этом рейтинге.

Жители области — большие любители коньяка

Не отстает от рекордов и вся Одесская область. Так мы вошли в тройку главных покупателей спиртного в стране, в частности коньяка.

По данным Госслужбы статистики, больше всего коньяка купили жители Киева — 275,9 тыс. декалитров. Второе место заняли жители Днепропетровской области. Третье место взяли любители коньяка из Одесской области — 121,7 тыс. декалитров. На четвертом и пятом местах расположились жители Харьковской и Киевской областей.

Данные Госстата свидетельствуют о том, что за год жители Одесской области увеличили потребление коньяка— на 16,3 %.

Одесские громады — в списке самых успешных

Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса обнародовал рейтинг 200 самых успешных громад Украины.

В топ попали девять громад одесского региона, но лидирующих позиций они не заняли. Так, город Белгород-Днестровский оказался на 44 позиции. Беляевская ОТГ — на 75 месте, громада Рени — на 95-м. Громада Черноморска заняла 116 место, Южного — 120-е, Измаила — 126-е. Замыкают рейтинг Красносельская ОТГ — 174 место, Авангардовская ОТГ — 185 место, громада Болграда — 188 место.

Оценивали ОТГ по наличию инфраструктурных проектов, глобального видеомониторинга, постоянных международных контактов, инвестиционных паспортов и тому подобное.

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