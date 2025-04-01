Прогноз погоды в Одессе на 2 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман ночью и утром туман.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем 13-15°С выше нуля.
Как сообщалось ранее, одесситов ждет «тропическое» лето
Прогноз погоды в Одесской области на 2 апреля
По Одесской области в среду облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
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Фото Марии Котовой