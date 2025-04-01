Прогноз погоди в Одесі на 2 квітня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-10°С тепла, вдень 13-15°С вище нуля.
Як повідомлялося раніше, одеситів чекає «тропічне» літо
Прогноз погоди в Одеській області на 2 квітня
По Одеській області в середу хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 12-17°С.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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Фото Марії Котової