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Какие отключения света действуют в Одессе 18 декабря?

Какие отключения света действуют в Одессе 18 декабря?

Сегодня, в воскресенье, 18 декабря 2022 года в Одессе продолжаются аварийные отключения света, а области – экстренные. Хотя уже на следующей неделе могут вернуть графики.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

В информации энергетиков сказано, что из-за очередной российской террористической атаки в Одессе происходят аварийные отключения света. В области продолжаются экстренные отключения.

Жителей региона просят набраться терпения и сохранять спокойствие. Ведь энергетики ДТЭК и НЭК Укрэнерго уже делают все возможное, чтобы вернуть свет в каждый дом.

Напомним также, что появилась информация о возвращении отключений электроэнергии графикам, заранее составленным и опубликованным.

Но новые графики будут отличаться от тех, что действовали раньше. Энергетики уточняют, что составлены они будут с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Если раньше графики предполагали, что свет отсутствовать будет не более 4-х часов, и затем гореть 8-мь часов, то сейчас периоды отсутствия электричества должны стать больше, и, наоборот, время подачи электроэнергии будет сокращено.

Что такое аварийные отключения и как их предотвратить, читайте в нашей публикации:  Как одесситы сами себя оставляют без света, и как этого избежать

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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