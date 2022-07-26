Какие документы можно ли заказать по интернету?

Как принять наследство в условиях военного положения? Согласно статье 1221 Гражданского кодекса Украины, наследство открывается по последнему месту жительства умершего. Но в условиях военного положения это не всегда возможно. ПОДРОБНЕЕ

Как в Одессе восстановить паспорт в военное время? Что делать в условиях войны, если паспорт (внутренний или заграничный) был утерян, уничтожен, поврежден или его украли?

В первую очередь следует подать соответствующее заявление в полицию. А потом – обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) для восстановления документа. Больше подробностей – в материале «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Какой тип электронной подписи использовать? Выбор уровня подписи зависит от использования и важности подписываемого документа: в случае спора, чем выше уровень надежности, тем сложнее будет оспорить действительность подписанного акта и содержащихся в нем обязательств. ПОДРОБНЕЕ