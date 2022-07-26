Какие документы можно ли заказать по интернету?

На государственном портале «Дія» (diia.gov.ua) уже доступны несколько десятков разного рода услуг. В условиях военного времени это особенно важно – ведь намного проще заказать документ через интернет и потом его забрать. А сейчас, когда из-за войны люди утрачивают личные документы, эта услуга особенно актуальна.
Теперь на портале «Дія» можно заказать свидетельства и выдержки:
- о рождении;
- о смерти;
- об изменении имени;
- о регистрации брака;
- о расторжении брака.
Кроме того, предусмотрена возможность заказать документы за ближайших родственников – детей, родителей, братьев или сестер. Для этого к заявлению нужно приложить фото документов, подтверждающих родственные связи. Услуги доступны после авторизации на сайте и только на территориях, подконтрольных Украине. Забрать документ можно будет на «Укрпочте» или в отделе РАГС.
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